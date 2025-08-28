薩摩川内市では残り少ない夏休みを満喫する子どもたちの姿が見られました。（仁田尾アナウンサー）「子どもたちが浮き輪などを使って気持ちよさそうに泳いでいる。夏休み終盤を満喫しているよう」こちらのプールには約400人が訪れ、家族連れや友達同士などで楽しんでいました。（子どもたち）「めっちゃ楽しい。楽しい」中でも人気が高かったのはウォータースライダーです。最も長いものは100