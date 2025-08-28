ローマやミランで活躍した元イタリア代表DFアレッサンドロ・フロレンツィ(34)が27日、自身のSNSで現役引退を発表した。ローマの育成組織出身で2010-11シーズンにプロデビューを飾ったフロレンツィ。レンタル移籍を挟みながらも、12-13シーズンからはローマで活躍を続けた。キャプテンも務め、クラブの象徴的な存在として公式戦通算280試合に出場し、長くサポーターからも愛された。20年からはバレンシアやパリSGでプレーし、