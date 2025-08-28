２８日、プレスセンターで記念撮影する記者。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月28日】中国北京市内の複合施設、梅地亜（メディア）センターで27日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動プレスセンターの運用が始まった。記念活動を取材する内外の記者に対し、証明書の発給や関連取材の手配、通信手段の提供、資料サービス、取材に関する相談対応などを行う。２８日、プレスセンターで過去