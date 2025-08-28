お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。8月26日の放送には、ウエストランドの井口浩之と河本太がゲスト出演。自身のアルバイト経験や、パーソナリティとの思い出話などを広く語った。 ゲスト・ウエストランドの二人は、マシンガンズとは以前から深い親交がある。番組コンセプトにちなみ、自身のアルバイト経験について問