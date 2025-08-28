電力大手１０社と都市ガス大手４社は２８日、９月使用分（１０月請求分）の電気・ガス料金を発表した。政府の負担軽減策の縮小を受け、全社で値上がりした。一般的な家庭の場合、契約者が多い電気の「規制料金」は、東京電力が前月より６５円高い８１３２円、関西電力が１０４円高い７２７１円、九州電力が７０円高い６９４４円などとなる。都市ガスは１７〜２５円の値上がりで、東京ガスは２２円高い５４８８円、大阪ガスは２