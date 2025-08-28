スターバックス コーヒー ジャパンは、全国21店舗のティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」にて、秋の新商品を9月3日より発売する。香ばしさ香るほうじ茶と、みずみずしさと上品な甘さを併せ持つ白桃で仕上げた『白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ』、『ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ』、『加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー』のティービバレッジでふんわりムース体験を提供する。『白桃とほ