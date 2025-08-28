県の最低賃金の改定額を議論する専門部会の2回目の会合が、8月28日、徳島市で開かれました。労働者側と使用者側が互いに歩み寄りを見せましたが、結論は再び持ち越しとなりました。県内の最低賃金は現在980円ですが、国の審議会は県の引き上げ額の目安を63円としていて、目安通り引き上げられた場合、時給は1000円を超えます。前回の最低賃金専門部会では、労働者側が92円の引上げを提示したのに対し、使用者側は35円の引上げを主