元モーニング娘。でタレントの矢口真里（42）が28日放送のbayfm「シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき」（月〜金曜後4・00）に1年4カ月ぶりにゲスト出演。「モーニング娘。」時代を振り返った。パーソナリティーの「髭男爵」山田ルイ53世から「『モーニング娘。』時代になんであの子歌割り少ないんだろう？とかあった？ファンの人とかにかわいそうと思われたりとか…」と聞かれた矢口。「あると思いますね」と答えた