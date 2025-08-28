大阪・関西万博の「サウジアラビア王国館」は28日、来場200万人を突破したと発表した。【写真】幻想的…大阪・関西万博 ヨルダン館の“砂漠”同館によると、4月13日の開幕以来、同館は200万人の来場者を迎え、1546人のVIP代表団を受け入れた。また、2400件を超えるイベントを開催。6月17日には1日で2万4142人の来場を記録するなど、平均1万5000人を動員している。また、レストラン＆カフェでは12万杯以上のコーヒーを提供した