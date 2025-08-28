高知県中土佐町では、今の時期にしか味わえない高知の味覚・メジカの新子が旬を迎えています。新子を味わうため、大正町市場には長い行列ができています。8月28日午前6時半頃、中土佐町の久礼漁港では27日に水揚げされたカツオの競りが行われました。水揚げされたカツオは約1.8トンで、15人ほどの仲買人が次々とお目当てのカツオを競り落としていました。なかとさ観光協会によりますと、カツオの漁獲量は7月は例年と比べて少なかっ