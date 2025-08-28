◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー通算5勝の稲森佑貴（30＝国際スポーツ振興協会）が1イーグル、6バーディーの64で回り、単独首位発進を決めた。1打差2位にツアー初優勝を狙う杉原大河（25＝アイ・エー・エス・エス）がつけた。2打差の3位に石川遼（33＝CASIO）、生源寺龍憲（27＝フリー）、池村寛世（29＝フリー）、出利葉