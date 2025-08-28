俳優の福本莉子と八木勇征が27日、映画『隣のステラ』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。会場となったTOHOシネマズ新宿では、2人が客席に紛れて観客とともに本編を鑑賞。上映後に突然姿を現すと、会場は驚きと歓声に包まれた。【動画】それぞれの視点で描かれた【side千明／side昴】映像エンドロール後、場内の暗闇の中で光ったのは福本と八木が持っていた懐中電灯の明かり。本編で隣り合う家に住む千明（福本）と昴（八木）