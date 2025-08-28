食べたら幸せになる味です。上田市の小学校では児童が丹精込めて育ててきたトウモロコシを収穫し、地元の住民などに販売しました。児童「これいいかも」「パキ！」これも…。そしてこれも…。青空の下、トウモロコシを収穫したのは上田市立菅平小学校の全校児童57人です。学校の隣にある畑で今年5月に種をまいて育ててきたもので、上級生が下級生に手ほどきしながらおよそ500本収穫しました。児童「これいけるかな。これ持ってるか