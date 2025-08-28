牛丼チェーン店「すき家」は9月4日午前9時から、看板メニュー「牛丼」を値下げする。「牛丼」並盛は、現行の480円から、変更後は450円(各税込)となる。物価高が続くなか、消費者の節約志向も高まっており、値下げによって客数回復を図る。改定幅は商品のサイズによって異なり、ミニは40円値下げ、並盛・大盛・特盛は30円値下げ。一方で、中盛とメガは価格を据え置く。すき家「牛丼」値下げ価格改定の詳細は以下の通り。価格表記は