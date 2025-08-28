TVアニメ『らんま1/2』第2期エンディングテーマに、にしなの新曲「パンダガール」が起用されることが発表された。『らんま1/2』は、『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子原作による漫画で、完全新作的アニメの第2期が2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート。日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信。にしなは、本作