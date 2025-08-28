高知県内で新型コロナの感染が拡大しています。8月18日から24日までの県内の患者の報告数は、25年に入って最も多くなっています。県は手洗いなど基本的な感染対策を呼びかけています。県によりますと8月18日から24日までの定点医療機関あたりの新型コロナの患者数は11.50人で、前の週の7.87人の約1.5倍に増加し、25年に入って最も多くなっています。また、全国平均と比べても、6月30日から8月17日にかけての7週連続で高知県が上回