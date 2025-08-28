アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の熊崎晴香（２８）が２８日の中日―ヤクルト戦（バンテリン）で試合前のセレモニアルピッチに登場。応援メンバーの佐藤佳穂（２８）と大村杏（１９）をバックにノーバン投球を披露し、満員のスタンドから大歓声を浴びた。８月１０日生まれということで「８１０」のユニホームで登場した熊崎はマウンド上で深呼吸した後、大きく振りかぶって投球。ボールは捕手の構えたミットに吸い込まれる見事