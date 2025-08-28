東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 24998.82（-202.94-0.81%） 中国上海総合指数 3843.60（+43.25+1.14%） 台湾加権指数 24236.45（-283.45-1.16%） 韓国総合株価指数 3196.32（+9.16+0.29%） 豪ＡＳＸ２００指数 8979.97（+19.45+0.22%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80201.06（-585.48-0.72%） ２８日のアジア株は総じて上昇。上海株は続伸。半導体関連株やハイテク株を中心に買