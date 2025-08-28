ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９ｂｐと拡大した水準が続く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%） ドイツ2.691 フランス3.482（+79） イタリア3.55（+86） スペイン3.3（+61） オランダ2.879（+19） ギリシャ3.381（+69） ポルトガル3.135（+44） ベルギー3.258（+57） オーストリア3.026（+34） アイルランド2.95（