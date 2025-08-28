森林を守るために使われる大分県の森林環境税について、県の委員会は、現在の制度を維持して継続することが望ましいとする報告書を知事に提出しました。 知事に報告書を提出 県の森林環境税は国が2024年から課税を始めたものとは別のもので、2006年度から独自に導入されています。 個人からは1人あたり年間500円を徴収するなどして2025年度の税収はおよそ3億4000万円を見込んでいます。 5年ごとに制度を見直し