◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(28日、マツダスタジアム)巨人・岸田行倫選手が2回、2ランHRを放ちました。初回、2番・吉川尚輝選手がヒットを放つも盗塁死もあり、3人で攻撃を終えた巨人。すると直後には先発・田中将大投手が2本のヒットで2アウト1、2塁のピンチを招き、末包昇大選手のタイムリーで1点を失いました。それでも2回、先頭の岡本和真選手が四球を選び出塁。その後1アウト1塁で打席を迎えた岸田選手が、対する先発・&#