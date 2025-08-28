¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡ÛX JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬6·î28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYOSHIKI ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ï¥¤¥ó¡ØY by YOSHIKI¡Ù¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¸ø±éÃæ¤ËÉé¤Ã¤¿±¦¼ê¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYOSHIKI¡¢±¦ÏÓÉé½ý¸å½é¤Î¾ì¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¢¡YOSHIKI¡¢±¦ÏÓÉé½ý¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ìÅÐ¾ì8·î22Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡ØEVENING ¡¿ BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN¡Ù KURENAI¤ò³«ºÅÃæ¤ÎYOSHIKI¡£24Æü¤Ë¤Ï¸ø