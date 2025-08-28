神戸市のマンションで女性が殺害された事件。逮捕された男は5年前にもつきまとい行為で「罰金」の略式命令を受けていました。今月20日、神戸市のマンションで会社員女性（24）の胸などをナイフで刺し、殺害したとして逮捕された東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）。谷本容疑者は3年前に神戸市内で女性につきまとってマンションに侵入し、首を絞めるなどしたとして、執行猶予つきの有罪判決を受けていたということですが、