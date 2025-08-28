LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」の新モデル「14Z90S-GA54J」を、2025年8月28日（木）より一部販売店にて順次発売します。実売予想価格は19万円前後（税込）。 「LG gram」（14Z90S-GA54J） 記事のポイント 14インチのモバイルノートPCながら、パワフルなスペックでビジネスからプライベートまで幅広く活用できます。LG gramならではのホワイトボディも相まって、軽快に持ち