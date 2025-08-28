大分県内では27日夕方、落雷が原因とみられる火事が相次いで起きました。 現在も県内全域に雷注意報が出されていて、気象台は注意を呼びかけています。 別府市 大気の状態が非常に不安定となった県内。27日の夕方は激しい雨が降ったほか、雷も。 こうした中、落雷が原因とみられる火事が相次いで起きました。 ◆TOS渡辺一平記者「現場は明豊高校野球部のグラウンドのすぐ近くでした。ここから50メートル