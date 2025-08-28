©ABCテレビ こんにちは！入社1年目PR部員のN井です。気づけばもうすぐ9月。でもこの暑さ。夏はまだまだ続きそうですね！さて今回は、そんな夏真っただ中、8月23日(土)に決勝を終えたばかりの“夏の甲子園”の裏側をナイショスクープします！ 今年の決勝は、甲子園も満席！応援に向かう人たちのために飛行機の臨時便も出たらしいですね。決勝だけでなく、どの試合でも球児たちは最後まで諦めない、ひたむきな姿に多く