自民党の“総裁選挙前倒し”をめぐる動きです。JNNが自民党所属の国会議員にアンケートをとったところ、63％が態度を示しませんでしたが、石破内閣の一員から「総裁選の前倒し」を求める声が上がり始めています。きょうはエクアドルの大統領と首脳会談をおこなうなど、精力的に外交日程をこなす石破総理。一方、自民党ではきのう、選挙管理委員会を開き、“総裁選の前倒し”について、来月8日に意思確認をする見通しとなりました。