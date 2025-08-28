イギリスのヒーリー国防相は中谷防衛大臣との共同発表で、「近く、日本のF15戦闘機が初めて欧州に展開する」と明らかにしました。イギリス海軍空母の日本への寄港にあわせて来日しているイギリスのヒーリー国防相はきょう（28日）、石破総理や中谷防衛大臣と会談を行いました。ヒーリー国防相「近く、日本のF15戦闘機が初めて欧州および英国に展開します」ヒーリー氏は中谷大臣との会談後に行われた共同発表でこのように明かし、「