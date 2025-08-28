ことし2月、名古屋市緑区で女性が車にひき逃げされ死亡した事件で、被告の男（26）が殺人の罪で追起訴されました。 この事件は、ことし2月に名古屋市緑区の路上で、自営業の木下晶子さん（58）が車にはねられ死亡したものです。 【写真を見る】飲酒で“死亡ひき逃げ” 被告の26歳男を殺人罪で追起訴 殺意もって車を蛇行させ約150m引きずったか 名古屋・緑区 車を運転していた愛知県東郷町の齋藤晟将被告（26）は、酒気帯び