岐阜市民病院に勤務する看護師の男が、入院患者の体を触った不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 【写真を見る】市民病院で抵抗できない20代女性患者の体を触ったか 23歳看護師の男を逮捕「触ったのは今回が初めて」 逮捕されたのは、岐阜市民病院の看護師・髙木優丞容疑者（23）です。警察によりますと高木容疑者は先月21日の夜、入院していた20代の女性患者の体を触るなどした不同意わいせつの疑いがもたれています