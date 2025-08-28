歌手の工藤静香（55）が、野菜をたっぷり使用した手料理を披露。ファンから多くの反響が寄せられている。【映像】「すんごい豪邸」と話題の自宅工藤はこれまでにも、自宅の庭で収穫したオレンジや下仁田ネギを使い、キッチンで料理を作る姿をInstagramで発信。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」などと、話題になっていた。野菜をたっぷり使った手料理に絶賛の声8月27日の投稿では、野菜をふんだんに使った手料理を