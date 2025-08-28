最安モデルの気になる仕様とは？日産は2025年8月21日に「エクストレイル」のマイナーチェンジを発表し、同年9月18日の発売を予定しています。今回のマイナーチェンジでは内外装のデザインを変更し、先進技術のアップグレードを実施しました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”新型「全長4.7m“ちょうどいいSUV”」です！（30枚以上）また、新しいグレード「ROCK CREEK」やスポーツモデル「エクストレイル NISMO」を