疲れを翌日に引きずらないために、どんなことに注意したほうがいいか。管理栄養士の森由香子さんは「朝食は必ず食べたほうが良い。朝食で、肉、魚、卵などに含まれる必須アミノ酸のトリプトファンを摂取することで、結果的に睡眠に関係するホルモンが生成される。逆に、寝酒をすると睡眠の質が低下するため、注意が必要だ」という――。（第2回）※本稿は、森由香子『疲れない人の上手な食べ方』（青春新書プレイブックス）の一部