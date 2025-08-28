今回、Ray WEB編集部は職場での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ひまりは春から社会人として働いています。ある日、上司からグループトークに入るよう促され……？グループトークを使って、連絡先を入手されてしまったひまり。上司から「相談乗るよ」と食事に誘われ、行ってみるとセクハラ被害に遭ってしまいました。このあと、ひまりはどうするのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：kライ