ロシアの攻撃で建物が破壊された現場で活動する救助要員/Valentyn Ogirenko/Reutersキーウ（ＣＮＮ）ウクライナの首都キーウが、ロシアによる「大規模攻撃」を受けた。夜通しでドローン（無人機）とミサイルを使った攻撃が行われ、子ども３人を含む少なくとも14人が死亡した。複数の当局者が明らかにした。キーウの軍政責任者ティムール・トカチェンコ氏は２８日、「悲しいことに、犠牲者の中には２歳、１７歳、１４歳の子ども３人