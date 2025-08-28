石川県内の最低賃金は、10月に初めて1000円台の大台に乗ります。こうした動きに対し、経済団体は中小企業の経営を圧迫しかねないとして、県に支援策を求めました。石川県商工会議所連合会・安宅建樹会頭「今年の上げ幅は、我々経営者側、支払う側の現状をまったく無視した結論と言わざるを得ない」県商工会議所連合会など4つの団体が28日県庁を訪れ、引き上げによって大きな影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する支援策を馳