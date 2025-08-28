「ルックプラス トイレクレンジング」（左から：ミンティフレッシュの香り、クールシトラスの香り）ライオンは、「がんばらなくてもキレイ」になるお掃除習慣を提案する「ルックプラス」ブランドから、浴そうをこすらず洗える浴室用洗剤「ルックプラス バスタブクレンジング」に加えて新たに、トイレの便器内をまるごとこすらず洗えるトイレ用洗剤「ルックプラス トイレクレンジング」を10月1日から発売する。「ルックプラス トイ