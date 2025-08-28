美しい海と豊かな自然に囲まれたリゾート地?沖縄?。今回は、大人のサマーバケーションにぴったりのこの地で、特別なひとときを過ごせるホテルをご紹介。自然をめいっぱい楽しめるアクティビティや、夏の夜を彩る大迫力の打ち上げ花火etc.。カップルの静かな時間にも、ファミリーの賑やかな旅にも寄り添う、「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」の魅力に迫ります♪沖縄を堪能したいなら…「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」