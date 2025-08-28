学校に行くのを渋る子供に、親はどのように接すればいいのか。自身の子供も不登校になり、『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』（あさ出版）を書いた野々はなこさんは「家にずっといるわが子に苛立ちを覚えても、絶対に怒鳴ってはいけない。それは回復を遠ざけてしまうだけだ。心を開いてもらうには、会話の進め方にコツがある」という――。（第1回）写真＝iStock.com／Natasha Zakharova※写真はイメージです - 写真＝iS