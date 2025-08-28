日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 16721( 15946) 12月限 193( 193) TOPIX先物 9月限 22407( 22080) 12月限 111( 111) 日経225ミニ 9月限213800(21380