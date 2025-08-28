モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、“裏月見”と銘打ち、ボリューム感を重視した新メニュー「メンチカツチーズバーガー」（480円、以下税込み）を9月10日から期間限定で発売します。また、秋季限定の「月見フォカッチャ」（590円）、「バーベキューフォカッチャ」（520円）、「まぜるシェイク さつまいも〜北海道産 紅はるか〜」（Sサイズ350円、Mサイズ430円）、2024年に発売から