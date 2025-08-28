28日午前、広島市の県道で車3台がからむ事故があり、70代の男女2人が死亡しました。事故があったのは広島市安佐南区八木の県道です。警察によると午前11時40分ごろ、軽乗用車と普通乗用車が正面衝突し、はずみで軽乗用車が別の普通乗用車に接触しました。この事故で、軽乗用車を運転していた藤本秀世さん・74歳と、同乗していた藤本浩子さん・79歳の2人が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。また、普通乗用車2台を運転し