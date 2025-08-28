少なくとも5人と共謀し、警察官になりすまして姶良市の当時80代の女性から現金約120万円を盗んだ疑いで27日に逮捕された男(49)についてです。フィリピンに滞在していた男の身柄が28日鹿児島に移され、鹿児島地方検察庁に送られました。送検されたのは住居不定で職業不詳の重松英史容疑者(49)です。警察によりますと重松容疑者は2019年8月、県内外の少なくとも5人と共謀し、警察官になりすまして姶良市の当時80代の女性からキ