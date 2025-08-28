日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 72(52) ソシエテジェネラル証券19(19) SBI証券 3( 3) 松井証券 3(