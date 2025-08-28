レッドブル時代から角田のポテンシャルを評価してきたペレス(C)Getty Imagesいよいよサマーブレイクが明ける。現地時間8月29日から開幕するオランダGPで、F1は後半戦がスタート。とりわけ上位陣のレーサーたちは優勝争いに向け、よりポイント獲得に重きを置いた戦いを繰り広げる必要がある。【動画】フェルスタッペンに迫った好レース 角田裕毅の快進撃を見るそうした中で小さくない注目を集めているのは、レッドブルの角田裕