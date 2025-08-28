ハイアール ジャパン セールスは、布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu−no（ミズキ ヌーノ）」の温水スチームモデル（JC−RPS1A）、スタンダードモデル（JC−RP1A）2機種を9月9日から全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。同社は消費者の声をもとに、ひとり暮らし世帯や少人数、共働きの家庭などに向けて、それぞれのニーズに合わせた様々な商品を展開してきた。2023年に発売した、水拭き・乾拭き・吸引