「グランティア EX ビューティアップ コフレ」ヤクルト本社は、冬のギフト商品として、「グランティア EX ビューティアップ コフレ」を数量限定（5万5000個）で、11月4日に発売する。今回発売するコフレのアイテムは、「カラフルコフレでメイクを楽しもう！」をテーマに、毛穴や小ジワなどの気になる部分をなめらかにととのえ、ふんわりカバーする部分用化粧下地の「ポアレス ベース」、アイブロウ、アイシャドウ、チークがセット