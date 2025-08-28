ロシア国防省は２７日、ロシアと中国がアジア太平洋では初めてとなる潜水艦による合同の警戒監視活動を行ったと発表した。今月５日まで行われた合同軍事演習「海上連合２０２５」の終了後に実施したとしており、中露は日米などを念頭に軍の連携強化を進めている。発表によると、水中での活動に参加したのはディーゼル型潜水艦で、日本海と東シナ海を航行した。同省は、海軍間の協力強化のほか、アジア太平洋地域の平和と安定の