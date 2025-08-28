「日本維新の会」の石井章参議院議員が公設秘書の給与をだまし取った疑いがもたれている事件で、石井議員が、勤務実態のない複数の人物を公設秘書として届け出ていたとみられることがわかりました。記者「石井議員の事務所から段ボールが大量に運び出されています」きのう、東京地検特捜部の家宅捜索を受けた「日本維新の会」の石井章参議院議員（68）。特捜部はきょうも、石井議員の関係先を家宅捜索しました。勤務実態のない公設