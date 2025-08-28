ミュージカル「のだめカンタービレ」シンフォニックコンサート製作発表が28日、東京都内で行われ、出演者の上野樹里、三浦宏規、なだぎ武、竹中直人ほかが登壇した。本公演は、2023年に上演された、二ノ宮知子による大ヒット漫画「のだめカンタービレ」を原作としたミュージカル版のキャストが再集結して開催されるフルオーケストラコンサート。実写版でものだめ役を務め、ミュージカル版にも出演した上野、同じくシュトレーゼ